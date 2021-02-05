Соевый урожай с техникой Maans

Разнообразные бобовые культуры занимают огромную площадь посевов в Украине. Для облегчения процессов полевых работ, повышения эффективности и производительности агрокомпании не помешает воспользоваться соевой жаткой Maans. Специальный агрегат известного бренда позволяет минимизировать потери бобов при уборочных работах, сокращая при этом сокращая трудозатраты. Благодаря улучшенной гибкости режущей части гарантируется максимальное прижатие к поверхности почвы, независимо от ее высоты во время уборочных работ.

Устройство отличается легкостью управления, хорошей мощностью, экономным потреблением топлива, простотой присоединения к комбайну. Для повышения прибыли сельскохозяйственных предприятий также покупают приспособления для уборки сои, жатки для кукурузы, почвообрабатывающую технику. Только использование качественной и продуманной техники в комплексе позволит добиваться необходимых результатов.

Основные достоинства жатки для сои Maans

Для максимально плавного движения жатки комплектуются регулируемыми разделителями на пружинах. Специалисты предусмотрели размещение шнековых пальцев по всей длине устройства, что обеспечило оптимальный поток соевой массы. Благодаря наличию специального защитного кожуха предотвращается перекидывание массы через технику, что способствует уменьшению потерь урожая.

Для защиты от коррозионных процессов элементы устройства обработаны специальным порошковым покрытием. Устройство оснащено плавно регулируемым столом, который обеспечивает равномерную подачу бобов в молотильный аппарат.

Важнейшими преимуществами соевой жатки Maans считаются:

экономичность;

практичность;

возможность быстрой адаптации под различную длину стеблей;

длительный срок эксплуатации;

автоматическое регулирование уровня скорости и высоты подъема мотовила;

высокие прочностные характеристики;

простота эксплуатации.

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