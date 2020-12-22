Тонкости выбора колес для роликов

Рано или поздно любые запчасти спортивного снаряжения изнашиваются, и колеса роликовых коньков – не исключение. Даже в самых крутых моделях со временем они стираются, и наступает момент, когда нужно подобрать новые. Какими должны быть комплектующие? Как выбрать колеса с учетом стиля катания и добиться их максимального срока службы? Наконец, почему так важно покупать качественные запчасти? Ответы на эти вопросы в нашем обзоре.

Стирание колес – естественный процесс. Чем чаще вы катаетесь, тем быстрее придет время их менять, и к поиску необходимо отнестись очень ответственно. Рассмотрим типичные проблемы и ошибки, с которыми приходится сталкиваться украинским роллерам:

Использование для фрискейта (или тем более агрессива) колес, предназначенных исключительно для фитнеса. Плотность запчастей (82-83А) не позволяет им долго выдерживать активные нагрузки, так что очень быстро приходится покупать новые. Покупка колес в обычном спортивном магазине наподобие Спортмастера, где не особо следят за качеством и характеристиками продаваемого товара. Подобные комплектующие израсходуют свой ресурс буквально через несколько дней (максимум через пару недель). Установка на высококлассные коньки колес среднего качества. Такая практика распространена у многих брендов, поскольку позволяет снизить конечную стоимость товаров, и, соответственно, обеспечить хорошие продажи. Фирменные ролики итак стоят недешево, а если добавить первоклассные колеса, то цена взлетит до небес.

Задача каждого роллера – найти запчасти, в которых сочетаются необходимые ему характеристики и приемлемая цена, и наши рекомендации в этом помогут.

Приступаем к поиску

Изначально отсеять массу неподходящих товаров можно, если обращать внимание исключительно на разработки известных торговых марок. Если судить по результатам сотен проверок и тестов, лучшими уже не первый год являются колеса следующих брендов:

LABEDA;

MATTER;

GYRO;

HYPER.

Эти компании производят комплектующие, заслуживающие самой высокой оценки и оправдывающие ожидания не только новичков, но и профессиональных роллеров. Оценивать их продукцию необходимо с учетом жесткости и диаметра.

Выбор диаметра

Размер колеса напрямую влияет на ту скорость, которую может развить роллер. Так что, если интересуетесь спидскейтингом, то однозначно нужны запчасти большого диаметра, а вот для агрессивного катания потребуются малогабаритные модели. Опишем особенности колес самых популярных диаметров:

72 и 76 мм – такими колесами комплектуют коньки с укороченной (231 мм) рамой или детские модификации;

80 мм – наиболее востребованные на рынке и адаптированные для новичков и тех, кто находится на начальной стадии освоения навыков роликового спорта. В них сочетаются маневренность и устойчивость, но стать профи в трюкачестве или победить на беговых соревнованиях будет сложно;

84 мм и 90 мм – оптимальный выбор для уличного катания. Роллеру на таких колесах будет проще управлять движением, контролировать скорость на сложных участках, хотя есть и минус – существенно снижается маневренность.

Перечисленные размеры характерны для колес, которые устанавливают на фитнессы и ролики для фрискейта. Запчасти с диаметром 100 мм и больше – это редкость, но их тоже реально найти. На таких можно ставить рекорды по скоростному бегу или заниматься профессиональным даунхиллом, покоряя сложные повороты и спуски на огромной скорости.

Оптимальная жесткость

В подавляющем большинстве современных роликов используются колеса с такой плотностью:

83А – классический показатель для колес детских и фитнес-роликов. Из-за небольшой твердости изнашиваются запчасти достаточно быстро;

84А, 85А и 86А – наиболее востребованная категория среди начинающих и опытных роллеров. Таким колесам характерна умеренна скорость износа, качественное сцепление с покрытием и широкие возможности для регулировки скорости движения;

87А и выше – встречаются гораздо реже остальных и рассчитаны на роллеров, которые занимаются артистическим либо скоростным слаломом. Повышенная жесткость позволяет кататься по не слишком ровному покрытию, не боясь быстрого стирания. Также подобный вариант актуален для спортсменов с большой массой тела.

Оценивая жесткость, учтите, что в рекламных целях некоторые бренды приукрашивают реальное положение дел, то есть заявленные 92А на проверку могут соответствовать 88-90А, хотя и этого для трюков будет вполне достаточно. Перед покупкой не поленитесь почитать отзывы, чтобы убедиться, что потратите деньги на хорошие запчасти.

Фирма-производитель

Каждый бренд с мировым именем предлагает покупателям свои ноу-хау, совершенствуя технологии и стараясь добиться оптимального соотношения цены, качества и стойкости к износу. При этом разные серии адаптированы под разную целевую аудиторию, например, есть линейки для спидскейтинга, агрессива и фрискейта, а также варианты специально для любителей трюков на роллердромах и хоккея на роликах. Делая ставку на колеса лидеров рынка, вы однозначно получите высококачественный товар, но для долговременного использования необходимо, чтобы запчасти отвечали специфике катания.