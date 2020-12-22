Хотите купить стул? Интернет-магазин Маркет Мебели предлагает большой выбор по низким ценам с бесплатной доставкой по Украине!

Стильные современные стулья способны преобразить интерьер гостиной, кухни, детской и спальни, а также офисов, ресторанов, кафе и баров. Они отличаются красивым дизайном, практичностью, функциональностью, и позволяют добиться ощущения комфорта, как дома, так и на работе. Разнообразные конфигурации и разновидности представлены в каталоге интернет-магазина «Маркет Мебели». На сайте вы найдете большой выбор моделей по приятным ценам, есть доставка.

Основные разновидности

Выбирая стул, необходимо учитывать место его размещения и предназначение. Это один из решающих факторов подбора данной мебели. По видам стулья бывают для:

офиса;

конференц-залов;

дома;

кухни;

гостиной;

детской;

дачного дома;

баров;

ресторанов и кафе.

Выбор по конфигурации

Стулья отличаются по конструкции и делятся на:

неразборные – отличаются прочностью и долговечностью. Такие модели из массива уместны для гостиных и столовых за обеденным столом;

разборные – конструкция имеет крепежные элементы (шурупы, винты т.п.);

штабелируемые – обладают комфортной конфигурацией, позволяющей экономить место для хранения. Отличный вариант для загородного дома;

складные – при трансформировании модель очень эргономична и занимает минимум пространства. Такие модели не предназначены для интенсивного использования.

Сиденья – также важный фактор, который нужно учитывать при выборе мебели. Можно приобрести такие варианты:

мягкие – оснащены пружинами;

полумягкие – имеют настил;

жесткие – без смягчающих сиденье элементов.

Для изготовления стульев используются самые разные материалы, что позволяет создавать:

деревянные модели из массива натурального дерева;

плетеные – из ротанга;

из МДФ и ДСП;

пластмассовые;

металлические;

композитные, сочетающие несколько разновидностей материалов.

Что учитывать при покупке?

Подбирая стулья, необходимо обратить внимание на такие моменты:

Частота использования – для ежедневного применения лучше покупать надёжные модели. Стилевая сочетаемость – следует учитывать уместность использования стульев с определенным дизайном в соответствующих помещениях. Например, металлические модели не будут гармонично смотреться в кухне в стиле «Прованс», а вот в помещение хай-тек, где есть стеклянный стол, они впишутся идеально. Практичность и функциональность – для кухни или заведений общественного питания, к примеру, лучше выбирать стулья с обивкой, которая легко моется, или со съемными чехлами. Размеры – подбирая модель по параметрам, необходимо измерить габариты стола. При этом между стульями должно оставаться свободное пространство. Для прямоугольного стола на человека нужно приблизительно 60 см, а для круглого – 75 см.

Стулья – самые универсальные предметы любого интерьера, без которых нельзя обойтись. Современное разнообразие моделей позволяет каждому подобрать вариант по своему вкусу и финансовым возможностям.