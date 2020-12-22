Хотите купить стул? Интернет-магазин Маркет Мебели предлагает большой выбор по низким ценам с бесплатной доставкой по Украине!

3 недели ago
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Стильные современные стулья способны преобразить интерьер гостиной, кухни, детской и спальни, а также офисов, ресторанов, кафе и баров. Они отличаются красивым дизайном, практичностью, функциональностью, и позволяют добиться ощущения комфорта, как дома, так и на работе. Разнообразные конфигурации и разновидности представлены в каталоге интернет-магазина «Маркет Мебели». На сайте вы найдете большой выбор моделей по приятным ценам, есть доставка.

Основные разновидности

Выбирая стул, необходимо учитывать место его размещения и предназначение. Это один из решающих факторов подбора данной мебели. По видам стулья бывают для:

  • офиса;
  • конференц-залов;
  • дома;
  • кухни;
  • гостиной;
  • детской;
  • дачного дома;
  • баров;
  • ресторанов и кафе.
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Выбор по конфигурации

Стулья отличаются по конструкции и делятся на:

  • неразборные – отличаются прочностью и долговечностью. Такие модели из массива уместны для гостиных и столовых за обеденным столом;
  • разборные – конструкция имеет крепежные элементы (шурупы, винты т.п.);
  • штабелируемые – обладают комфортной конфигурацией, позволяющей экономить место для хранения. Отличный вариант для загородного дома;
  • складные – при трансформировании модель очень эргономична и занимает минимум пространства. Такие модели не предназначены для интенсивного использования.
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Сиденья – также важный фактор, который нужно учитывать при выборе мебели. Можно приобрести такие варианты:

  • мягкие – оснащены пружинами;
  • полумягкие – имеют настил;
  • жесткие – без смягчающих сиденье элементов.

Для изготовления стульев используются самые разные материалы, что позволяет создавать:

  • деревянные модели из массива натурального дерева;
  • плетеные – из ротанга;
  • из МДФ и ДСП;
  • пластмассовые;
  • металлические;
  • композитные, сочетающие несколько разновидностей материалов.

Что учитывать при покупке?

Подбирая стулья, необходимо обратить внимание на такие моменты:

  1. Частота использования – для ежедневного применения лучше покупать надёжные модели.
  2. Стилевая сочетаемость – следует учитывать уместность использования стульев с определенным дизайном в соответствующих помещениях. Например, металлические модели не будут гармонично смотреться в кухне в стиле «Прованс», а вот в помещение хай-тек, где есть стеклянный стол, они впишутся идеально.
  3. Практичность и функциональность – для кухни или заведений общественного питания, к примеру, лучше выбирать стулья с обивкой, которая легко моется, или со съемными чехлами.
  4. Размеры – подбирая модель по параметрам, необходимо измерить габариты стола. При этом между стульями должно оставаться свободное пространство. Для прямоугольного стола на человека нужно приблизительно 60 см, а для круглого – 75 см.

Стулья – самые универсальные предметы любого интерьера, без которых нельзя обойтись. Современное разнообразие моделей позволяет каждому подобрать вариант по своему вкусу и финансовым возможностям.

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