Хотите купить стул? Интернет-магазин Маркет Мебели предлагает большой выбор по низким ценам с бесплатной доставкой по Украине!
Стильные современные стулья способны преобразить интерьер гостиной, кухни, детской и спальни, а также офисов, ресторанов, кафе и баров. Они отличаются красивым дизайном, практичностью, функциональностью, и позволяют добиться ощущения комфорта, как дома, так и на работе. Разнообразные конфигурации и разновидности представлены в каталоге интернет-магазина «Маркет Мебели». На сайте вы найдете большой выбор моделей по приятным ценам, есть доставка.
Основные разновидности
Выбирая стул, необходимо учитывать место его размещения и предназначение. Это один из решающих факторов подбора данной мебели. По видам стулья бывают для:
- офиса;
- конференц-залов;
- дома;
- кухни;
- гостиной;
- детской;
- дачного дома;
- баров;
- ресторанов и кафе.
Выбор по конфигурации
Стулья отличаются по конструкции и делятся на:
- неразборные – отличаются прочностью и долговечностью. Такие модели из массива уместны для гостиных и столовых за обеденным столом;
- разборные – конструкция имеет крепежные элементы (шурупы, винты т.п.);
- штабелируемые – обладают комфортной конфигурацией, позволяющей экономить место для хранения. Отличный вариант для загородного дома;
- складные – при трансформировании модель очень эргономична и занимает минимум пространства. Такие модели не предназначены для интенсивного использования.
Сиденья – также важный фактор, который нужно учитывать при выборе мебели. Можно приобрести такие варианты:
- мягкие – оснащены пружинами;
- полумягкие – имеют настил;
- жесткие – без смягчающих сиденье элементов.
Для изготовления стульев используются самые разные материалы, что позволяет создавать:
- деревянные модели из массива натурального дерева;
- плетеные – из ротанга;
- из МДФ и ДСП;
- пластмассовые;
- металлические;
- композитные, сочетающие несколько разновидностей материалов.
Что учитывать при покупке?
Подбирая стулья, необходимо обратить внимание на такие моменты:
- Частота использования – для ежедневного применения лучше покупать надёжные модели.
- Стилевая сочетаемость – следует учитывать уместность использования стульев с определенным дизайном в соответствующих помещениях. Например, металлические модели не будут гармонично смотреться в кухне в стиле «Прованс», а вот в помещение хай-тек, где есть стеклянный стол, они впишутся идеально.
- Практичность и функциональность – для кухни или заведений общественного питания, к примеру, лучше выбирать стулья с обивкой, которая легко моется, или со съемными чехлами.
- Размеры – подбирая модель по параметрам, необходимо измерить габариты стола. При этом между стульями должно оставаться свободное пространство. Для прямоугольного стола на человека нужно приблизительно 60 см, а для круглого – 75 см.
Стулья – самые универсальные предметы любого интерьера, без которых нельзя обойтись. Современное разнообразие моделей позволяет каждому подобрать вариант по своему вкусу и финансовым возможностям.
Отправить ответ