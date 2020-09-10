Чем живет звезда мирового покера Дойл Брансон

Дойл Брансон – легендарный игрок в покер и обладатель десяти браслетов WSOP. Он известен тем, что первым в мире заработал миллион долларов на покере и написал книгу «Супер система», ставшую настоящей «Библией покера».

Дойл начинал играть в покер еще тогда, когда игра в него была связана с риском для жизни (да, было и такое), а 250$ были как 1,000$ сейчас. Так чем же живет и занимается легенда покера на заслуженном отдыхе?

Играет в покер

Несмотря на почтенный возраст 87 лет, Дойл каждый день играет в покер по вечерам на Покерстарс и с близкими друзьями на кэш. В 2018 году он даже отблагодарил собственных соперников, Фила Айви, Патрика Антониуса, Дэна Кейтса, Густава Хансена и других «неудачников», за то, что своими проигрышами они позволили ему купить новенький Cadillac Escalade.

Правда, с игрой в турнирный покер Брансону пришлось завязать из-за болезни жены – игра в него отнимала слишком много времени.

Ведет блог

Невероятно, но в возрасте 87 лет Дойл Брансон ведет свой блог в Twitter, где однажды он с удовольствием похвастался покупкой новой машины на покерные выигрыши. В блоге игрок делится своими мыслями, выражает благодарности семье, рассуждает о покере и выкладывает фотографии еды. Читают Дойла, кстати, почти 400 тыс. человек.

Рассуждает о покере

В интервью с журналистами Брансон часто рассуждает о покере и заявляет, что игроки сейчас намного более капризны, чем в его времена. Так, например, 36-часовая покерная сессия в наши дни считается едва ли не рекордом, тогда как он в молодости играл в покер по 4-5 дней подряд без остановок.

По словам легендарного игрока, в настоящее время значительная часть покера играется онлайн: достаточно зайти в зал покера с высокими ставками в Вегасе, чтобы увидеть, что там попросту никого нет.

Планирует прожить до 102 лет

Дойл Брансон планирует прожить до 102 лет, ведь 10-2 является его любимой рукой, с которой он дважды выигрывал Главное Событие WSOP в 1976 и 1977 году.

По всей видимости, ему удастся это сделать – он ведет здоровый образ жизни и очень мало пьет, а уровню холестерина в его крови могут позавидовать даже 40-летние. Как утверждает сам игрок, в умственной форме он на 95%, а в физической – на 10%.

Самое интересное о Дойле

Дойл Брансон – весьма и весьма неординарная личность в мире покера, с ним связано несколько интересных, опасных и смешных ситуаций:

На заре своей покерной карьеры он стал свидетелем двух смертей во время игры в покер. Нет, не от рук бандитов (их тогда было предостаточно), а просто из-за изнеможения после пятидневной покерной сессии. Первому умершему было 50 лет, а второму – далеко за 80. В возрасте 50 лет Дойл заключил пари на 10 тыс.$ против 100 тыс.$ на то, что похудеет на 100 фунтов (45 кг). И, действительно, он сделал это за 2 года. Возможно, не сделай бы игрок этого тогда, некому было бы вести его блог в Twitter. Во время игры в покер в молодости Брансону неоднократно приходилось отдавать свои выигрыши под дулом пистолета. Несмотря на подобную опасность, за все покерную карьеру он отделался лишь парой царапин.

Нам же остается пожелать Дойлу осуществить свою мечту дожить до 102 лет, а также еще больше побед в покере. Кто знает, быть может, мы увидим его победителем Главного События WSOP 2021?

По материалам “Poker-experts”