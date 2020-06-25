Как в клубе Вулкан играть на деньги онлайн

На официальном сайте онлайн-казино Вулкан есть более 200 игровых автоматов. Для удобства все игры разделены по категориям: «Популярные», «Новинки», «Слоты», «Столы» и т.д. Онлайн игровой клуб Вулкан играть на деньги разрешает только зарегистрированным пользователям.

Порядок регистрации

На создание новой учетной записи в казино Вулкан требуется не более минуты. На этапе регистрации требуется только ввести действующий e-mail и придумать пароль. Указать личные и контактные данные можно будет позже через личный кабинет. На сайте казино предусмотрена также быстрая регистрации через социальные сети, в том числе VK, OK, Twitter, Facebook и др. Обязательной идентификации сразу после регистрации нет. Чаще всего онлайн-верификация требуется перед первым выводом средств.

Способы пополнения счета

Внести депозит в онлайн-казино Вулкан можно с помощью банковской карты Visa или MasterCard, онлайн-кошельков Яндекс.Деньги, Qiwi, WebMoney, через Сбербанк Онлайн или Альфа Клик. Зачисление средств обычно происходит мгновенно, казино не берет комиссий при пополнении счета. Лимиты зависят от того, какой способ пополнения был выбран. Если валюты игрового счета и платежной системы, с которой выполняется перевод, не совпадают, обмен будет произведен по актуальному курсу.

Новые игровые автоматы Вулкан

В игровой зал клуба Вулкан регулярно добавляются новые слоты, карточные и настольные игры от лучших разработчиков. Некоторые новые автоматы отображаются на главной странице сайта, а для просмотра всего списка нужно перейти в раздел игрового зала «Новинки». Ниже описаны несколько аппаратов, которые совсем недавно появились в казино Вулкан.

Dungeon. Недавняя разработка Evoplay Entertainment выполнена в стиле RPG-игр. Вместо привычного вращения барабанов вам придется продвигаться по уровням. За каждого побежденного монстра будут начисляться кредиты. Суммарный выигрыш зависит от того, как далеко вы сможете пройти.

Mine Field. Этот автомат напоминает популярную видеоигру «Сапер». Выигрыш в Mine Field зависит от того, насколько вам повезет в открытии ячеек на минном поле. За одну игру можно увеличить начальную ставку почти в 15 раз.

Book Of Dead. Это игровой автомат с высокой дисперсией и максимальным множителем х5000. За одно вращение барабанов можно получить до 250000 монет. Во время фриспинов в слоте Book Of Dead случайным образом определяется специальный расширяющийся символ, способный занять все ячейки на игровом поле.

Book Of Ra 10 Deluxe. Разработка Novomatic, которая заметно отличается от стандартной версии Книги Ра. Главная особенность слота заключается в наличии двух отдельных игровых экранов. В игровом автомате целых 100 линий, а некоторые символы могут перемещаться между экранами.

Animal Quest. В этом слоте есть четыре больших символа, способных занять до шести позиций на барабанах. В выигрышных комбинациях они учитываются как и обычные символы с теми же коэффициентами. За формирование комбинации с большим символом в автомате Animal Quest полагаются респины.