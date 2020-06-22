Таков настоящий Брюс Уиллис! Эксклюзивные кадры со съемок рекламы HELL

Будапешт, июнь 2020 года. Мы видели Брюса Уиллиса в комедиях, триллерах и множестве боевиков. Он может быть в белой майке или костюме и галстуке, но всегда и безоговорочно узнаваем, ибо он – один из самых известных актеров в мире. Однако, какой он, когда не играет роль? Добродушный парень – или тот, кому требуется окружение из десяти человек во время съемок? Посмотрите закулисные кадры со съемок рекламного ролика HELL – и узнайте о голливудской звезде Брюсе Уиллисе больше!

Брюс Уиллис – один из самых востребованных голливудских актеров, получающий 8-10 предложений в неделю, но он не берется за любую роль в кино и особенно разборчив, когда дело доходит до решения о съемках рекламы продукта. Тем не менее, HELL ENERGY Drinks and Energy Coffees получил одобрение актера: в этом году он сказал «да» участию во второй рекламной кампании. В ней бренд впервые работает на трехдневной съемке в Нью-Йорке не только с Брюсом, но и с Зулейкой Риверой, всемирно известной красавицей. Популярная латиноамериканская актриса и ведущая шоу уже успела почувствовать планетарную известность благодаря своей роли в клипе «Despacito», так что не было никаких сомнений, что она отлично сыграет вместе с героем «Крепкого орешка». Жизнерадостная, энергичная, она играла свою роль очень сосредоточенно, но и находила время, чтобы поговорить со всеми на съемочной площадке. Так каков же Брюс Уиллис, когда не играет роль?

Что ж, если вы думаете, что у звезды боевиков высокая потребность во внимании к себе, вы ошибаетесь. Наоборот, он практичный, дружелюбный и сверхпрофессиональный. Обаятельный персонаж, который может заставить миллионы женщин падать в обморок, показав сексуальную улыбку, и способный заставить всю команду смеяться – благодаря своему чувству юмора. Более того, Уиллис является эталоном пунктуальности: на съемки рекламного ролика венгерского бренда энергетических напитков он приехал намного раньше запланированного времени. И даже после 8-часовой съемки, которая включала фотосессию (с одним перерывом), он все еще был рад найти время для нескольких фотографий с приглашенными инфлюенсерами. Кадры вы можете посмотреть ниже.

https://www.hellenergy.com/bw_tvc_bts

О компании HELL ENERGY:

HELL ENERGY – один из наиболее динамично развивающихся брендов FMCG в мире. Компания HELL ENERGY основана в 2006 году как небольшой семейный бизнес и до сих пор работает в том же формате собственности. Бренд стал лидером среди энергетических напитков на рынке Венгрии в рекордно короткие сроки, благодаря его исключительным продуктам, эффективной стратегии продаж и уникальным маркетинговым решениям. Бренд присутствует в более чем 50 странах мира, являясь лидером рынка в Болгарии, Румынии, Словакии, Греции и на Кипре.

С 2017 года корпорация производит упаковочный материал на собственном заводе по производству алюминиевых банок QUALITY PACK, оснащенном самыми современными технологиями. HELL ENERGY предоставляет потребителям их любимый энергетический напиток в упаковке будущего – алюминиевой банке, которая на 100% подлежит вторичной переработке бесконечное количество раз.

2018 год стал переходным для развития бренда HELL ENERGY: они запустили глобальную рекламную кампанию с голливудской звездой Брюсом Уиллисом. Благодаря постоянным инновациям продуктов, в 2019 году компания вышла в новый сегмент рынка со совершенно новой линейкой продуктов ENERGY COFFEEs.

Две главных составляющих успеха HELL ENERGY – это высокое качество продукта и отличное соотношение цены и качества.

https://www.hellenergy.com/