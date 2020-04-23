Известный бренд энергетических напитков обеспечит своих потребителей витаминами С и D в своем новом продукте

Будапешт, 26 марта 2020 г. – Один из крупнейших производителей энергетических напитков в мире вложил несколько миллиардов венгерских форинтов, чтобы наполнить HELL Classic дополнительными 500 мг витамина С и D.

Компания HELL ENERGY наладила на своей фабрике немедленное производство нового эффективного Classic+, чтобы как можно скорее сделать энергетический напиток, обогащённый дополнительными витаминами С и D, которые так необходимы сейчас людям. «Мы будем продавать наш Энергетический напиток HELL Classic+ по обычной цене, чтобы наши потребители имели возможность получать этих два важных витамина», – сказал Питер Пантль, директор по международному маркетингу HELL ENERGY. «Это то, что мы сейчас предоставляем нашим потребителям. Берегите друг друга!” – добавил директор.

О компании HELL ENERGY:

HELL ENERGY – один из наиболее динамично развивающихся брендов FMCG в мире. Компания HELL ENERGY основана в 2006 году как небольшой семейный бизнес и до сих пор работает в том же формате собственности. Бренд стал лидером среди энергетических напитков на рынке Венгрии в рекордно короткие сроки, благодаря его исключительным продуктам, эффективной стратегии продаж и уникальным маркетинговым решениям. Бренд присутствует в более чем 50 странах мира, являясь лидером рынка в Болгарии, Румынии, Словакии, Греции и на Кипре.

С 2017 года корпорация производит упаковочный материал на собственном заводе по производству алюминиевых банок QUALITY PACK, оснащенном самыми современными технологиями. HELL ENERGY предоставляет потребителям их любимый энергетический напиток в упаковке будущего – алюминиевой банке, которая на 100% подлежит вторичной переработке бесконечное количество раз.

2018 год стал переходным для развития бренда HELL ENERGY: они запустили глобальную рекламную кампанию с голливудской звездой Брюсом Уиллисом. Благодаря постоянным инновациям продуктов, в 2019 году компания вышла в новый сегмент рынка со совершенно новой линейкой продуктов ENERGY COFFEEs.

Две главных составляющих успеха HELL ENERGY – это высокое качество продукта и отличное соотношение цены и качества.

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