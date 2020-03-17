Советы новичкам как делать ставки на спорт

Ставки на спорт могут стать не только интересным занятием, но и полноценным источником дохода. Однако для этого нужно знать, как ставить на спорт, а также иметь хоть небольшую долю интуиции и везения.

Советы и стратегии по ставкам на спорт – неотъемлемая часть успешного беттинга

Париматч – один из крупнейших российских букмекеров, предлагающий своим клиентам высокие коэффициенты, большой выбор матчей и постоянные бонусы. Стоит разобраться, какие существуют виды ставок на примере этой букмекерской конторы:

Ординар – одиночная ставка на определенный исход. При наступлении выбранного события пари выигрывает, а в противном случае – проигрывает. Выигрыш рассчитывается путем умножения суммы ставки на ее коэффициент.

Экспресс – набор из двух и более событий, для прохода которого необходим выигрыш всех ставок. Экспрессы всегда имеют высокие коэффициенты, так как котировки каждого события из них перемножаются между собой. Именно за счет такого типа пари можно выиграть крупную сумму, рискуя небольшими деньгами.

Система – комбинация из нескольких экспрессов, общая сумма ставки по которым равномерно распределяется между ними. Перед заключением пари игрок самостоятельно выбирает, не менее скольки событий должны сыграть для выигрыша ставки, например, 2 из 3, 3 из 5 или 4 из 5. Конечно, выплата по полностью сыгравшей системе будет ниже, чем по аналогичному экспрессу – это и является платой беттера за меньшие риски.

Некоторые ставки на спорт в Париматч могут иметь третий исход, помимо выигрыша или проигрыша – это возврат. В таком случае событие рассчитывается с коэффициентом 1, а игрок не выигрывает и не проигрывает ничего. Возврат может произойти при ставках на целые тоталы, форы, гандикапы и некоторые другие исходы. Это относится к пари как в прематче, так и в лайве.

Залог успеха любого пари – проведение тщательного анализа предстоящего спортивного поединка, включающего абсолютно все: турнирное положение и задачи команд, результативность оппонентов, результаты очных противостояний, внутренние взаимоотношения в спортивных коллективах и их мотивация, погодные условия.

Стратегии ставок

Чтобы начать получать прибыль от ставок на спорт и минимизировать риски, нужно придерживаться определенной стратегии. Наиболее популярные и эффективные тактики заключения пари для новичков:

Флэт – ставки исключительно в пределах от 1 до 5% банка в зависимости от коэффициента события (чем выше котировка, тем меньший процент от банкролла ставится на нее). Эта стратегия позволит грамотно распоряжаться своим банком и никогда не даст проиграться полностью. Также существуют агрессивные виды флэта для более опытных игроков, подразумевающие ставки от 15 до 30% банка на каждое событие.

– ставки исключительно в пределах от 1 до 5% банка в зависимости от коэффициента события (чем выше котировка, тем меньший процент от банкролла ставится на нее). Эта стратегия позволит грамотно распоряжаться своим банком и никогда не даст проиграться полностью. Также существуют агрессивные виды флэта для более опытных игроков, подразумевающие ставки от 15 до 30% банка на каждое событие. Противоход (страховка) – полезная тактика при ставках экспрессом, когда все события из него за исключением одного уже сыграли. Последнее событие страхуется, то есть на него ставится противоположная ставка. За счет высокого коэффициента страховочного пари игрок при любых раскладах получит прибыль. Однако если экспресс выиграет, беттеру придется мириться с потерей денег из-за страховки.

(страховка) – полезная тактика при ставках экспрессом, когда все события из него за исключением одного уже сыграли. Последнее событие страхуется, то есть на него ставится противоположная ставка. За счет высокого коэффициента страховочного пари игрок при любых раскладах получит прибыль. Однако если экспресс выиграет, беттеру придется мириться с потерей денег из-за страховки. Догон – простейшая стратегия ставок на спорт, в соответствии с которой беттер ставит на равновероятные события с коэффициентом около 2 (обычно – в live-режиме), а в случае поражения пари увеличивает размер последующего в 2 раза. Безусловное преимущество этой тактики – гарантированное получение прибыли в размере суммы первой ставки. Однако неизвестно, произойдет ли это на первой или на десятой ставке, когда беттер уже проиграет значительную сумму денег.

Важнейший совет по ставкам на спорт для всех игроков – как можно грамотнее и рациональнее распоряжаться своими деньгами. Это значит, что рисковать нужно исключительно той суммой, которую беттер может позволить себе проиграть. Более того, никогда не стоит играть на эмоциях и ставить крупные ставки в порыве отыграться после серии неудач. Следует просто немного подождать и успокоиться, а затем хладнокровно и продуманно заключить новое пари – оно обязательно окажется выигрышным и принесет игроку не только материальное, но и моральное удовлетворение.

Грамотное управление своими деньгами попросту необходимо для выигрыша на ставках

БК Parimatch предлагает игрокам безграничные возможности ставить выгодные и выигрышные ставки. Все, что нужно для получения дохода от беттинга: умение анализировать происходящее, выбрать оптимальную стратегию и правильно распоряжаться банкроллом – и тогда выигрыши не заставят себя долго ждать.

7 золотых правил ставок на спорт: https://www.youtube.com/watch?v=4rZUSRt5Vb4