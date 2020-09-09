Редкач сравнил Ломаченко с Путиным

2 часа ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Редкач сравнил Ломаченко с Путиным

Василий Ломаченко.

Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) признался, что относится к чемпиону WBC, WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко (14-1, 10 КО), как президенту России.

Такое сравнение Редкач привел у себя в Facebook, отвечая на вопрос подписчика, о причинах конфликта с Василием.

"Для меня Ломаченко – хороший боец. Но как человек – к нему симпатии, как к президенту России Владимиру Путин", – написал Редкач.

Редкач сравнил Ломаченко с Путиным

Комментарий Ивана Редкача Facebook Ивана Редкача

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Редкач заявил, что Ломаченко заблокировал его в Instagram после того, как Иван высмеял Василия в социальной сети.

Он также позволил себе пошутить на тему предстоящего боя Ломаченко против Теофимо Лопеса и признался, что будет болеть за американца.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Украинский клуб из Донецка выдали за российский и заявили в чемпионат РФ

2 часа ago

Редкач сравнил Ломаченко с Путиным

2 часа ago

Зозуля может вернуться в “Динамо”: СМИ назвали условия

4 часа ago

“Барселона” установила мировой рекорд

5 часов ago

Клуб УПЛ предложил изменить регламент чемпионата из-за коронавируса

5 часов ago