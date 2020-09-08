Виталий Кличко нокаутировал соперника в Москве и закончил карьеру чемпионом мира: как это было

3 часа ago
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Виталий Кличко нокаутировал соперника в Москве и закончил карьеру чемпионом мира: как это было

8 сентября 2012 года в Москве Виталий Кличко нокаутировал Мануэля Чарра в последнем бою в карьере. AFP

8 сентября 2012 года в Москве на "Олимпийском" состоялся последний бой в карьере Виталия Кличко.

Легендарный украинец встречался с немцем Мануэлем Чарром, который перед поединком обещал нокаутировать нашего соотечественника и отобрать его пояс WBC.

Несмотря на громкие заявления соперника, Кличко-старший уверенно контролировал ход поединка. Во втором раунде Виталий отправил соперника в нокдаун, а в четвертом – нанес левый боковой удар, который решил исход боя. У Чарра образовалось рассечение возле правого глаза, в результате чего судья остановил противостояние и присудил украинцу победу техническим нокаутом.

Кличко-старший закончил карьеру с 45 победами (41 досрочно) при 2 поражениях в 47 поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко не сумел закончить карьеру на мажорной ноте, проиграв в невероятно зрелищном поединке Энтони Джошуа.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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