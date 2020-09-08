Редкач сообщил, что на него напал Ломаченко: спортивные итоги 7 сентября

1 час ago
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Редкач сообщил, что на него напал Ломаченко: спортивные итоги 7 сентября

Украинский боксер Иван Редкач рассказал о конфликте в церкви с Василием Ломаченко, а Виктор Леоненко назвал причины поражения сборной Украины от Испании в Лиге наций.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 7 сентября.

Кроме того, соперники сборной Украины на Евро-2020 Нидерланды и Австрия проиграли свои матчи второго тура Лиги наций. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Известный украинский боксер рассказал о нападении Ломаченко в церкви

Леоненко назвал причины поражения Украины от Испании в Лиге наций

Киберспорт признали официальным видом спорта в Украине

Поражения соперников Украины на Евро-2020: результаты Лиги наций 7 сентября

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По материалам: www.obozrevatel.com

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