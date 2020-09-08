Редкач сообщил, что на него напал Ломаченко: спортивные итоги 7 сентября

Украинский боксер Иван Редкач рассказал о конфликте в церкви с Василием Ломаченко, а Виктор Леоненко назвал причины поражения сборной Украины от Испании в Лиге наций.

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Кроме того, соперники сборной Украины на Евро-2020 Нидерланды и Австрия проиграли свои матчи второго тура Лиги наций. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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По материалам: www.obozrevatel.com