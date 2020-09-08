Майк Тайсон включил Ломаченко в список любимых боксеров современности

1 час ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Майк Тайсон включил Ломаченко в список любимых боксеров современности

Майк Тайсон назвал Василия Ломаченко своим любимым боксером .

Легендарный Майк Тайсон назвал своих любимых боксеров современности, включив в личный рейтинг украинца Василия Ломаченко.

На Instagram-странице ESPNRingside появился список из семи боксеров, за которыми пристально следит Железный Майк. Первым в нем указано имя нашего соотечественника. Кроме Ломаченко в рейтинг Тайсона попали Дэвин Хэйни, Шакур Стивенсон, Джервонта Дэвис, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд и Райан Гарсия.

Майк Тайсон включил Ломаченко в список любимых боксеров современности

Тайсон составил список из любимых боксеров современности Instagram ESPNRingside

Напомним, что ранее легендарный американец объявил о возвращении в ринг. Он должен провести выставочный бой против Рэя Джонса-младшего. Изначально их поединок должен был состояться 12 сентября, но из финансовых соображений он был перенесен на 28 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон признался, что считает Ломаченко лучшим боксером на планете.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Майк Тайсон включил Ломаченко в список любимых боксеров современности

1 час ago

Луческу определился с игроками, которые не нужны “Динамо”

2 часа ago

Виталий Кличко нокаутировал соперника в Москве и закончил карьеру чемпионом мира: как это было

3 часа ago

Американский теннисист проиграл розыгрыш россиянину и показал ему средний палец

4 часа ago

Луческу потребовал новые изменения в “Динамо”

4 часа ago