Ломаченко официально получил новый бой

3 часа ago
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Ломаченко официально получил новый бой

Бой Ломаченко – Лопес анонсирован официально.

Промоутерская организация Top Rank официально анонсировала бой между украинским чемпионом WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Поединок за титул абсолютного чемпиона в легком весе состоится 17 октября на арене "MGM Grand" в американском Лас-Вегасе.

Ломаченко официально получил новый бой

Бой Ломаченко – Лопес состоится 17 октября Twitter Top Rank

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа Теофимо принял новые условия боя против Василия. СМИ уже назвали гонорары боксеров.

Изначально поединок между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден", но был перенесен на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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