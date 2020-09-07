Известный украинский боксер рассказал о нападении Ломаченко в церкви

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Иван Редкач обвинил Василия Ломаченко в нападении в церкви.

Известный украинский боксер Иван Редкач рассказал о конфликте с Василием Ломаченко в одной из церквей Лос-Анджелеса.

"Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами "ты че, бл*, попутался" оттолкнул меня двумя руками и попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть, что мне предъявить", – раскрыл Редкач подробности инцидента на своей странице в Instagram.

Иван Редкач рассказал о конфликте с Ломаченко Instagram Ивана Редкача

Иван Редкач рассказал о конфликте с Ломаченко в церкви Instagram Ивана Редкача

Он также посоветовал Ломаченко удалиться из социальных сетей, если его так сильно задевает критика, и заявил, что таким поведением Василий унижает своего отца Анатолия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Редкач заявил, что Ломаченко заблокировал его в Instagram после того, как Иван высмеял Василия в социальной сети.

Он также позволил себе пошутить на тему предстоящего боя Ломаченко против Теофимо Лопеса и признался, что будет болеть за американца.

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По материалам: www.obozrevatel.com