Белью вспомнил нокаут от Усика, после которого ничего не помнил: итоги спорта 31 августа

Белорусскому футболисту Сергею Казеке сломали позвоночник во время задержания в Минске, а британец Тони Белью вспомнил о поражении от Александра Усика.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 31 августа.

Кроме того, СМИ узнали о романе Дарьи Белодед с футболистом киевского "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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По материалам: www.obozrevatel.com