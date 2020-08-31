Белью о бое с Усиком: после седьмого раунда я ничего не помнил

Усик нокаутировал Белью в восьмом раунде.

Британский боксер Тони Белью признался, что был сильно потрясен после поражения от украинца Александра Усика и не сразу пришел в себя.

Вспоминая бой 2018-го года, он в то же время отметил, что знал, как боксировать с украинцем, и напомнил о своем лидерстве по очкам на момент остановки поединка.

"В тот вечер я был очень резким на ногах. Я целился в его туловище и донес несколько ударов. Я лидировал в этом бою, поскольку тщательно изучал Усика. Если бы я заставлял Александра промахиваться и контратаковал в ответ, то смог бы победить его. Я знал, как боксировать с этим парнем. Все шло идеально на протяжении шести раундов. А в следующем раунде начала приближаться катастрофа. После седьмого раунда я пришел в свой угол и ничего не помнил. Я опомнился, когда уже сидел в раздевалке", – приводит слова Белью fightnews.info.

Напомним, Александр Усик победил Тони Белью в восьмом раунде, отправив соперника в глубокий нокаут. Поединок стал последним в карьере британца.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский промоутер Эдди Хирн назвал ориентировочную дату боя Усик – Чисора.

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По материалам: www.obozrevatel.com