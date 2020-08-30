Постол – Рамирес: видео лучших моментов чемпионского боя украинца

Бой Постол – Рамирес прошел в США. Top Rank

Знаменитый украинский боксер Виктор Постол (31-3, 12 КО) не смог завоевать титул чемпиона по версиям WBC и WBO, проиграв Хосе Рамиресу (26-0, 17 КО).

12-раундовый поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился решением судей в пользу боксера из США: 114–114, 115–113, 116–112.

Наш соотечественник большую часть времени провел в защите, отдав центр ринга американцу. Рамирес чаще и мощнее атаковал, добыв заслуженную победу.

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Крайний свой бой Постол провел 28 апреля 2019 года на вечере бокса в Лас-Вегасе (США). 35-летний уроженец Великой Дымерки разбил француза Мохамеда Мимуна (21-4, 2 КО). 10-раундовый бой завершился единогласным решением судей в пользу украинца 98:92, 97:93, 99:91.

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По материалам: www.obozrevatel.com