Уайта отстранили от бокса после нокаута от Поветкина

3 часа ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Уайта отстранили от бокса после нокаута от Поветкина

Поветкин победил Уайта нокаутом в 5-м раунде.

Британский супертяж Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) получил почти месячное отстранение от бокса и тренировок после поединка против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО).

Соответствующее решение принял Британский боксерский совет, который постановил, что Уайт должен воздержаться от занятий боксом на 28 дней. Причиной стал тяжелейший нокаут, в котором британец оказался в пятом раунде боя за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Уайт пропустил мощный апперкот, после чего оказался на настиле ринга. Рефери практически сразу вынужден был остановить поединок, засчитав Пооветкину победу техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о возможной организации отборочного боя Усик – Поветкин, однако в команде украинского боксера категорически отвергли такой варианта.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Источник:XSPORT

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Отец Месси рассказал L’Equipe, в какой клуб перейдет Лионель

30 минут ago

Где смотреть онлайн бой Постол – Рамирес: расписание трансляций

2 часа ago

Уайта отстранили от бокса после нокаута от Поветкина

3 часа ago

У Джошуа хотят поражения Усика от Чисоры

4 часа ago

Защитник сборной Украины может перейти в российский клуб – СМИ

5 часов ago