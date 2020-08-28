Где смотреть онлайн бой Постол – Рамирес: расписание трансляций

Украинец Постол (справа) поспорит за два чемпионских пояса. Top Rank

Украинский средневес Виктор Постол (31-2, 12 КО) в субботу, 29 августа, проведет поединок против американского чемпиона Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО).

На кону боя, который примет арена MGM Grand в Лас-Вегасе, будут стоять два пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Увидеть в Украине вечер бокса можно будет благодаря прямой трансляции на сервисе Megogo. Ориентировочное начало – в 5:00 по киевскому времени в воскресенье, 30 августа.

Кроме того, поединок будет Постол – Рамирес будет показан по американскому каналу ESPN.

Отметим, что Виктор считается аутсайдером противостояния, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 5,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Александр Поветкин высказался о возможном проведении боя с украинцем Александром Усиком.

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По материалам: www.obozrevatel.com