Ломаченко – Лопес: Гарсия дал прогноз на бой

2 часа ago
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Ломаченко – Лопес: Гарсия дал прогноз на бой

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко должны подраться 17 октября. Fightnews.info

Чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия заявил, что Василий Ломаченко не является лучшим в легком весе, а его поражение в бою с Теофимо Лопесом не станет сенсацией.

Давая прогноз на предстоящий поединок за звание абсолютного чемпиона мира, американский боксер отметил силу Лопеса.

"Это хороший бой. Это действительно очень интересный бой. Я не удивлюсь, если Лопес уложит его. Он большой, сильный. Ломаченко не лучший в легком весе. Он намного лучше в более легких дивизионах", – заявил Гарсия во время общения с болельщиками на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, бой Ломаченко – Лопес запланирован на 17 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес дерзко высказался в адрес Василия Ломаченко, пообещав проломить ему череп.

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Источник:XSPORT

По материалам: www.obozrevatel.com

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