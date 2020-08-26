Поветкин высказался о бое с Усиком

Александр Усик вряд ли сразится с Поветкины.

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) ответил на вопрос о возможном поединке с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Русский Витязь считает, что в этом бою не очень много смысла.

"Усик — очень хороший парень. Но зачем нам драться, у него свой путь, у меня свой. Если бы мы были два боксера в мире, то подрались бы, но в мире есть очень много других боксеров, так что пока мы с Усиком встречаться не планируем", – сказал Поветкин в интервью СЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Денис Лебедев выступил против проведения поединка Александра Усика и Александра Поветкина.

Ранее польские СМИ сообщили о возможном проведении отборочного боя Усик – Поветкин по линии Всемирного боксерского совета (WBC). При этом в команде украинца категорически отказались от такого варианта.

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По материалам: www.obozrevatel.com