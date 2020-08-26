Лебедев о бое Усик – Поветкин: российским боксерам нежелательно драться

Денис Лебедев выступил против поединка Усика и Поветкина. RCC Boxing Promotions

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Денис Лебедев выступил против проведения поединка Александра Усика и Александра Поветкина.

По мнению экс-обладателя пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), вокруг такого боя будет много разговорам не о боксе.

"Противников и задач хватает как у одного, так и у другого. Это британцы могут друг с другом рубиться, оскорблять. У нас другой менталитет, другая природа. Конечно, российские боксеры могут подраться, но это нежелательно. К тому же я полностью поддерживаю Усика в том плане, что при подготовке к этому бою будет много политики. А боксерам такое совсем не нужно", – цитируют Лебедева "Известия".

Как сообщал OBOZREVATEL, польские СМИ сообщили о возможном проведении отборочного боя Усик – Поветкин по линии Всемирного боксерского совета (WBC). При этом в команде украинца категорически отказались от такого варианта.

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По материалам: www.obozrevatel.com