Промоутер назвал безобразием действия Поветкина в бою с Уайтом

Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде. Matchroom Boxing

Известный российский промоутер Андрей Рябинский раскритиковал действия своего подопечного Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом.

По мнению менеджера "Русского Витязя", боксер пропустил слишком много ударов от соперника.

"Я доволен результатом, но к бою есть вопросы, которые хотел бы обсудить с Сашей. Речь не только о нокдаунах. Пропускать такое количество джебов – безобразие, оказаться дважды на канвасе – безобразие. С этим надо поработать и понять, почему такое произошло. Бой был шикарным и очень зрелищным", – цитирует Рябинского РБК.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. При этом сам россиянин по ходу боя дважды побывал в нокдауне.

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По материалам: www.obozrevatel.com