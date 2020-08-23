Уайт впервые прокомментировал поражение от Поветкина
Диллиан Уайт дал лаконичное интервью.
Знаменитый супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) дал лаконичный комментарий после поражения в бою с россиянином Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО).
32-летний британского происхождения заверил поклонников, что с ним все нормально.
"Я в порядке. Это был тот момент, когда ему удалось донести удар. Я доминировал в бою. Имеем то, что имеем. Будет реванш, все хорошо. В этом вся суть хэвивейта", – сказал Уайт.
До нокаута Уайт доминировал в бою Twitter MatchroomBoxing
Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Поветкин – Уайт за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond завершился в 5-м раунде.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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