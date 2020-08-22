Во сколько бой Поветкин – Уайт: точное время начала

39 минут ago
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Во сколько бой Поветкин – Уайт: точное время начала

Александр Поветкин проведет бой с американцем Диллианом Уайтом.

Российский боксер Александром Поветкиным (35-2-1, 24 КО) в ночь на воскресенье, 23 августа, проведет бой против британца Диллиана Уайта (27-1, 18 КО).

На кону будет стоять титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond.

Встреча пройдет в Брентвуде (графство Эссекс, Великобритания). Начало вечера бокса в 22:00 по киевскому времени. Сам поединок Поветкин – Уайт начнется ориентировочно в 00:15.

Трансляции будут вести телеканалы "Рен ТВ" и A1, а также онлайн-платформа Amediateka. Победитель получит право сразиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Поветкин – Уайт был под угрозой срыва, так как у одного из членов команды россиянина обнаружили коронавирус.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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