Фьюри предупредил Уайлдера об отмене третьего боя

Тайсон Фьюри заявил, что не будет ждать третьего боя с Уайлдером вечно.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пригрозил Деонтею Уайлдеру отменой третьего боя и заявил, что не собирается ждать своего соперника "вечно".

"Куда ты пропал? Часики тикают! Я не буду ждать тебя вечно! В супертяжелом дивизионе много бездельников, которых я готов съесть на завтрак", – цитирует слова Фьюри издание BoxingScene.

Напомним, что первый поединок между боксерами закончился вничью, а второй – досрочной победой британца в седьмом раунде. После поражения Уайлдер активировал опцию о проведении третьего боя против Фьюри, прописанную в контракте.

Изначально их поединок планировали провести в июле, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен на октябрь. Сейчас же дату боя подвинули на 19 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, младший брат Уайлдера Марселлос обвинил Фьюри в нечестной победе.

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По материалам: www.obozrevatel.com