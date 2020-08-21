Джошуа дал прогноз на бой Поветкин – Уайт

Бой Поветкин – Уайт состоится 22 августа. Matchroom Boxing

Поединок россиянина Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО) и британца Диллиана Уайта (27-1, 18КО) завершится победой одного из боксеров по очкам.

Такой прогноз на поединок 22 августа сделал чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF) Энтони Джошуа.

"Диллиан – боец. Но Поветкин – очень опытный супертяж, олимпийский чемпион, чемпион мира, чьи единственные поражения были от Кличко и меня. Он боец, который не так уж много проигрывает, поэтому не привык к этому чувству. Он все еще голоден к победам, и он пойдет против Диллиана, думая, что сможет победить. Бой закончится решением судей", – приводит слова Джошуа Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Александра Поветкина был обнаружен коронавирус, что поставило под угрозу проведение боя с Диллианом Уайтом.

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По материалам: www.obozrevatel.com