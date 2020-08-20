Бой Поветкин – Уайт оказался под угрозой срыва
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Бой Поветкин – Уайт оказался под угрозой срыва.
Запланированный на 22 августа поединок между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом может не состояться.
Как сообщает издание Klitschko-brothers, у одного из членов команды россиянина был обнаружен коронавирус.
"Эдди Хирн сказал, что Валерий Макаренков, один из угловых Александра Поветкина, сдал положительный тест на коронавирус. Команды Диллиана Уайта и Александра Поветкина будут продолжать тестироваться в ближайшие сутки", – написано в заявлении источника.
Отметим, что изначально поединок между обладателем временного пояса WBC Уайтом и бывшим чемпионом мира Поветкиным должен был состояться еще 2 мая в Манчестере, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, где можно будет посмотреть бой между британцем и россиянином.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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