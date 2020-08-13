У нас есть проблема с Усиком, – Хирн

Эдди Хирн высказался про Александра Усика.

Промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Хирн не хочет, чтобы его подопечный встречался с Александром Усиком (17-0, 13 КО) в титульном бою.

По словам Хирна, он надеется, что Чисора поможем избавиться от этой "проблемы" в лице украинца.

"Если Уайт (обязательный претендент на пояс WBC, которым владеет Фьюри) побьет Поветкина, то WBC заставит его сразиться с Фьюри. Они должны отнестись к этому серьезно. Участие Джошуа в этом споре зависит от его результата в бою с Пулевым (поединок намечен на декабрь). Еще у нас есть проблема с Усиком, Джошуа с ним должен провести обязательную защиту титула WBO. Посмотрим, получится ли у Чисоры воткнуть пару боковых в подбородок Усику и избавить нас от этой проблемы", – сказал Хирн.

Ранее Хирн заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди рассказал, на какую дату может быть перенесен поединок Усика и Чисоры. А сам британский боксер заявил, что готов пойти на радикальные меры ради боя с украинцем.

Промоутер британского боксера Дерека Чисоры Дэвид Хэй надеется, что бой его клиента против Александра Усика состоится в октябре со зрителями.

По материалам: www.obozrevatel.com