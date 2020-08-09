Экс-чемпион мира про украинского боксера: я нокаутирую эту ни**ерскую су*у
Эдриен Бронер оскорбил украинского боксера.
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер (33-4-1, 24 КО) оскорбил известного украинского боксера Ивана Редкача (23-5, 18 КО).
У себя в Instagram 31-летний американец заявил, что в следующем бою подерется против украинца, при этом обозвав его.
"В своем следующем бою я нокаутирую эту ни**ерскую су*у. О Боже, вы знаете, что я без понятия, как его зовут", – написал Бронер.
На фото Иван Редкач Instagram Эдриена Бронера
Отметим, что изначально поединок Редкач – Бронер был запланирован на октябрь прошлого года, однако в августе Эдриан в Instagram неожиданно объявил о завершении карьеры. Позже пост был удален.
Как сообщал OBOZREVATEL, Бронер в январе 2019-го единогласным решением судей проиграл легендарному Мэнни Пакьяо.
По материалам: www.obozrevatel.com
Отправить ответ