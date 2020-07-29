В России от COVID-19 умер легендарный тренер по боксу

12 часов ago
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В России от COVID-19 умер легендарный тренер по боксу

Александр Николаев умер.

Сегодня днем в больнице Екатеринбурга умер один из лучших тренеров страны по боксу, руководитель спортивно-дворового клуба "Гонг" в Каменске-Уральском Александр Николаев.

Сначала с подозрением на коронавирус он находился в больнице родного города. Но после того, как ему стало резко хуже, его перевели в Екатеринбург.

Как сообщили в федерации бокса Каменска-Уральского, врачи боролись за жизнь Александра Федоровича до последнего, но сердце его не выдержало.

Легендарный уральский тренер воспитал нескольких боксеров-чемпионов. Один из них – непобежденный российский профессиональный боксер Александр Беспутин, завоевавший в 2019 году пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач сборной Украины по футболу и футбольного клуба "Металлист-1925" Антон Худаев умер от последствий коронавируса.

Доктор скончался от остановки сердца в возрасте 48 лет.

По материалам: www.obozrevatel.com

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