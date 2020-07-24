Надеемся на бой Усик – Чисора в октябре, – промоутер

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Дэвид Хэй надеется на проведение боя Усик – Чисора в октябре.

Промоутер британского боксера Дерека Чисоры Дэвид Хэй надеется, что бой его клиента против Александра Усика состоится в октябре со зрителями.

"Дерек является человеком привычки. Он показывает свои лучшие качества, когда выступает перед публикой. Чем больше людей, тем лучше он дерется. Вспомните его бои против Диллиана Уайта или Дэвида Прайса, когда Дерек чувствовал энергию толпы. Если он будет драться в пустой студии или саду, то я даже не знаю… Если мы будем вынуждены пойти на это, то что поделать, но мы надеемся, что ситуация наладится и все вернется на свои места. Мы надеемся на бой Усик – Чисора в октябре", – рассказал Хэй в интервью на YouTube-канале iFL TV.

Он также отметил, что решение по месту и дате боя украинца и британца будет оглашено в ближайшие несколько недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дерек Чисора пообещал легко расправиться с Александром Усиком.

По материалам: www.obozrevatel.com