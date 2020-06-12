Усик подерется за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

2 часа ago
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Победитель двухматчевого противостояния между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри обязан будет провести защиту титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в бою с Александром Усиком.

Об этом сообщил президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель. Функционер подтвердил, что Джошуа и Фьюри подписали контракт на два боя, в котором определят обладателя всех престижных поясов в хевивейте.

Усик подерется за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Усик против Гассиева в финале WBSS

"Я хотел бы видеть, как чемпион WBO Энтони Джошуа проведет поединок против бывшего чемпиона WBO и нынешнего обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира супертяжелого веса. Следующим соперником победителя должен быть обязательный претендент по линии WBO Александр Усик", – цитирует Валькарселя ESPN.

Бой Усика против Джошуа или Фьюри должен состояться до конца будущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский чемпион Костя Цзю рассказал об уважении к Александру Усику.

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Автор

Усик подерется за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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