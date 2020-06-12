Сначала Усик: глава WBO прокомментировал бой Джошуа – Фьюри

3 часа ago
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Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель заявил, что бой за обязательный титул в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состояться до боя британца с Тайсоном Фьюри.

"Приятно видеть, что чемпион WBO Энтони Джошуа и бывший чемпион WBO, а ныне обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри договорились о бое за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но обязательная защита титула WBO должна быть следующей", – написал Валькарсель у себя в Twitter.

Сначала Усик: глава WBO прокомментировал бой Джошуа – Фьюри

Александр Усик

Сначала Усик: глава WBO прокомментировал бой Джошуа – Фьюри

Twitter Пако Валькарселя

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боев в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк решительно высказался о супербое между двумя британскими тяжеловесами.

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Автор

Сначала Усик: глава WBO прокомментировал бой Джошуа – Фьюри

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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