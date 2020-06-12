Из-за секса: американскую боксершу оправдали по делу о допинге

12 минут ago
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Американская боксерша Вирджиния Фукс была признана невиновной в употреблении допинга, поскольку запрещенный препарат попал в ее организм после секса с парнем.

"Всемирный антидопинговый кодекс гласит, что подобные случаи должны считаться нарушением, но мы придерживаемся мнения, что в этой ситуации, как и в ситуациях с попаданием в организм запрещенных веществ через мясо и рецептурные лекарства, спортсмен не должен считаться виновным", – цитирует слова главы USADA Трэвиса Тайгарта издание JapanTimes.

Из-за секса: американскую боксершу оправдали по делу о допинге

Вирджиния Фукс

ESPN.com

Теперь 32-летняя Фукс, которая выступает за сборную США в наилегчайшем весе, сможет продолжить подготовку к Олимпиаде в Токио. Это ее третья попытка принять участие в Олимпийских играх. В 2016 году в Рио-де-Жанейро ей не удалось пройти квалификацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11-кратную чемпионку мира в гонках на каноэ Лоренс Венсан-Лапуант признали невиновной в употреблении допинга, так как он попал в ее организм половым путем.

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Автор

Из-за секса: американскую боксершу оправдали по делу о допинге

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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