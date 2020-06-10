Гвоздик завершил карьеру: спортивные итоги 9 июня

Украинский полутяж Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры, а фанаты московского "Спартака" выступили с заявлением о ДТП с Михаилом Ефремовым.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 9 июня.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com