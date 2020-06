Гвоздик объявил о завершении карьеры

Знаменитый украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) завершил боксерскую карьеру, сообщает авторитетный журналист Стив Ким у себя в Twitter.

Just filed, 'the Nail' Oleksandr Gvozdyk has announced his retirement from #boxing. Just 33 years old. One of the most intelligent and engaging individuals you'll never meet. Good luck to him in the next chapter of his life…

— Steve Kim (@StevESPNKim) June 9, 2020

Эту информацию 33-летний бронзовый призер Олимпиады-2012 подтвердил в интервью Tribuna.com, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний бой харьковчанин провел 19 октября 2019 года, проиграв нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО), владеющего титулом по версии IBF.

Гвоздик 2 декабря 2018-го нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

В марте 2019-го украинец защитил чемпионский пояс WBC в скандальном поединке против Дуду Нгумбу из Франции.

