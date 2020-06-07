Боксер Кристиан Тайсон Кужьма отправил соперника в нокаут в бою без перчаток

Польский боксер Кристиан Кужьма по прозвищу Тайсон стал звездой в сети после победы над соотечественником Лукашем Залуску в кулачном бою без перчаток.

В первом раунде Кужьме удалось несколько мощнейших ударов, которые потрясли оппонента. Залуску стал качаться и в этот момент польский Тайсон достал соперника убийственным боковым. Боксер как подкошенный рухнул лицом вниз на канвас ринга.

Видео с этим эффектным нокаутом стало хитом в сети, за несколько дней собрав тысячи просмотров.

Krystian „Tyson” Kuźma KO vs. „Brodacz” #gromda pic.twitter.com/jxHcrrgUAM

— mieszankawybuchowa (@mieszankabang) June 6, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коди Гарбрандт (12-3) эффектно победил Рафаэля Ассунсао (27-8).

Со-главный поединок на турнире UFC 250 в американском Лас-Вегасе завершися жутким нокаутом бразильца.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com