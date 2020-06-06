Крым может быть для украинцев Крымом, но на карте у него триколор – Денис Беринчик

Знаменитый украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) поделился своим мнением об аннексированных территориях нашей страны.

Денис Беринчик

berinchyk.com

"Крым может быть для наших украинцев Крымом, но ты открываешь карту, и у него триколор. Была Автономная республика, отсоединилась, проголосовали. Зашли человечки, не зашли человечки… Но ты сегодня туда едешь, проезжаешь пограничную службу одной страны и другой страны. Так же и у меня в Краснодоне [после 2014 года Сорокино – контролируется "властью" "луганской народной республики"]. Ты заезжаешь на одну службу и на вторую, еще и на третью можешь заехать если слишком сильно "криво" будешь въезжать. Думаю, территорию тебе никто не отдаст. А другие их и не заберут. Вот и все", – сказал Беринчик в Instagram "СпортАрена".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик уходит от прямого ответа о том, признает ли он полуостров украинским или российским, отвечая, что "Крым – это Крым" и он принадлежит Богу.

В январе 2018-го Усик вышел из себя после вопроса о Крыме, "наехав" на журналистов за "такие собачьи вопросы".

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com