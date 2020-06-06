Джошуа вышел на протест “Black Lives Matter” на костылях
Знаменитый британский боксер Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) пришел на протест "Black Lives Matter" [интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения] в Уотфорде на костылях.
"Энтони почувствовал легкое покалывание в колене во время тренировки. Брекет – это мера предосторожности по рекомендации врача. Потом его дополнительно проверят, но пока нет никаких серьезных опасений", – цитирует Metro представителя Джошуа.
Anthony Joshua reportedly needs 4-6 weeks of rest before he can resume training after suffering a left knee injury while running. He’s currently in a brace and on mobility scooter and crutches.
It's unlikely to affect title defense vs. Kubrat Pulev slated for around November. pic.twitter.com/MMWbqId81p
— Efficacyblog (@efficacyblog) June 6, 2020
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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