Беринчик назвал неграмотными большую часть населения Украины

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (13-0, 7 КО) заявил, что спортсменам будет сложно повлиять на ситуацию в Украине, аргументировав это необразованностью большей части населения страны.

По словам обладателя титула WBO Oriental в легком весе, только своим поведением и своим примером можно спастись самому, и спасти тысячи над собой, однако в нашей стране это проблематично.

"Быть у овец пастухом, если сами овцы не хотят чего-то светлого и хорошего… Это тяжело сделать. Большая часть нашего населения – оно необразованное, неграмотное, и интеллектуально не мыслят. Оно даже разобраться не может во многих вопросах, которые ей подкидывает телевизор либо соцсети", – сказал Беринчик в Instagram "СпортАрена".

Денис с сожалением отметил, что "некоторым странам по 50-300 лет и у них так все хорошо развиваются, а мы 1500 живем и не можем собрать рамсы".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денис отказался отвечать, верит ли он в правительство Украины, и в то, что оно способно что-то изменить, аргументировав это опасностью лишиться дома на территории "ЛНР".

Кроме того, боксер поделился своим мнением об аннексированных территориях нашей страны, заявив, что Крым может быть для украинцев Крымом, но на карте у него триколор.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com