Канело – Деревянченко: менеджер украинца прокомментировал слухи о бое

Менеджер Сергея Деревянченко Кит Коннолли заявил, что ему не поступало официальное предложение о старте переговоров по поводу боя украинца против Сауля Канело Альвареса.

"Мы не получали официальное предложение о поединке против Канело Альвареса в сентябре, но у промоушна Golden Boy есть мой номер телефона, поэтому если существует реальная возможность его организации, мы с Элом Хэймоном и Сергеем Деревянченко сядем и обдумаем предложение", – процитировал слова Коннолли известный журналист издания The Athletic Майк Коппинджер у себя в Twitter.

Отметим, что именно Коппинджер распространил слухи о начале переговоров по поводу организации боя Канело – Деревянченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сауль Альварес заявил, что украинец выглядел лучше в скандальном поединке против Геннадия Головкина в октябре 2019 года, в котором судьи отдали победу представителю Казахстана.

