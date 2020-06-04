Деревянченко ведет переговоры о бое с лучшим боксером 2019 года

12 часов ago
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Украинец Сергей Деревянченко начал переговоры об организации поединка против лучшего боксера 2019 года вне зависимости от весовой категории Сауля Канело Альвареса.

Как сообщает издание BoxingNews24, бой может состояться 14 сентября на стриминговой платформе DAZN. Деревянченко придется набрать вес, поскольку поединок должен пройти во втором средней весовой категории (до 76,2 кг).

Деревянченко ведет переговоры о бое с лучшим боксером 2019 года

Сергей Деревянченко

Организацию боя упрощает то, что украинский боксер проживает в Нью-Йорке, поэтому на него никак не повлияют запреты на пересечение границ в условиях коронавируса.

Отмечается, что Деревянченко заслужил провести поединок против Канело после скандального боя с Геннадием Головкиным в октябре 2019 года, в котором судьи отдали казахстанцу спорную победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сауль Альварес заявил, что именно Деревянченко был лучшим боксером в бою против Головкина.

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Автор

Деревянченко ведет переговоры о бое с лучшим боксером 2019 года

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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