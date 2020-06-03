В сети показали победу украинского боксера на первой секунде боя: спортивные итоги 2 июня
Украинский боксер Слава Кухар выиграл бой на первой же секунде, а Андрея Шевченко раскритиковали за поддержку акций протеста в США.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 2 июня.
Кроме того, львовские "Карпаты" ушли на карантин во время рестарта Премьер-лиги. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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