В сети показали победу украинского боксера на первой секунде боя: спортивные итоги 2 июня

Украинский боксер Слава Кухар выиграл бой на первой же секунде, а Андрея Шевченко раскритиковали за поддержку акций протеста в США.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 2 июня.

Кроме того, львовские "Карпаты" ушли на карантин во время рестарта Премьер-лиги. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com