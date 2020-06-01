Усик – Чисора: промоутер назвал маловероятным проведение боя
Проведение поединка украинца Александра Усика против британца Дререка Чисора на сегодняшний день выглядит маловероятным.
Об этом заявил промоутер Дэвид Хэй, отметив, что проблема заключается в невозможности организовать шоу в присутствии зрителей.
Дэвид Хэй (крайний справа)
Boxing Scene
"На данный момент даты нет. Чтобы организовать большое мероприятие с платой за просмотр на телевидении, вам нужны, чтобы это работало, зрители, нужен значительный доход для покрытия андеркартов. В общем, все расходы, которые несет большое шоу. Таким образом, должен быть способ как-то собрать зрителей. И на данный момент это не выглядит вероятным. Это очень расстраивает", – приводит слова Хэя Boxing Scene.
Как сообщал OBOZREVATEL, Дерек Чисора решил попробовать свои силы в смешанных единоборствах в ожидании боя с Усиком.
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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