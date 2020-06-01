Стало известно, когда состоится бой Ломаченко – Лопес

Промоутер Боб Арум рассказал, когда состоится бой между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Боб Арум (крайний слева)

The Sun

"Бой Ломаченко и Лопеса будет на одном из наших сентябрьских вечеров бокса, где, надеюсь, будут присутствовать зрители", – цитирует Арума ESPN.

Ранее сообщалось, что Арум собирается собрать на бой Ломаченко и Лопеса 1000 зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально поединок между Ломаченко и Лопесом был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден". Из-за коронавируса он был перенесен на определенный срок.

Американский боксер заявил, что откажется от боя, если на нем не будут присутствовать зрители, а также признался, что испытывает личную неприязнь по отношению к украинцу, и пообещал отбить ему голову.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com