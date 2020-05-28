“Уже не тот”: бывший соперник Ломаченко сделал прогноз на бой украинца против Лопеса

Бывший соперник Василия Ломаченко, Хорхе Линарес, заявил, что украинец все еще очень силен, однако уже не так, как несколько лет назад, и отметил силу Теофимо Лопеса.

"Лопес является очень непростым соперником, у него есть удар. Ломаченко лучший боксер в мире вне зависимости от весовой категории. Он быстр, у него в арсенале есть отличные комбинации и мощь, но он уже не тот Ломаченко, который дрался со мной два года назад. Этот бой будет волнительным для украинца", – цитирует слова Линареса издание BoxingNews24.

Ломаченко против Линареса

Тем не менее, он считает Василия фаворитом боя и предсказывает ему победу.

"Как по мне, если поединок таки состоится, Ломаченко выиграет по решению судей. Он левша, он очень быстро двигается. Думаю, что Лопес к такому не готов. Ему нужен особый план на бой с Ломаченко", – подытожил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Теофимо рассказал о новых подробностях боя Лопеса и Ломаченко, затронув вопросы зрителей, даты и места проведения.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com