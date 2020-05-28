Кличко вернули проигранные пояса: спортивные итоги 27 мая

3 дня ago
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Легендарному Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, которые он потерял в бою с Тайсоном Фьюри, а дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась роскошной фигурой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 27 мая.

Кроме того, киевское "Динамо" обыграло "Олимпик", забив два гола за две минуты. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Владимиру Кличко вернули проигранные чемпионские пояса

"Тело богини": жена Роналду попала на обложку знаменитого журнала

"Динамо" уверенно разобралось с "Олимпиком", забив два гола за две минуты

Стало известно, что будет с УПЛ, если у футболиста обнаружат COVID-19

Тренеры "Динамо" не смогут руководить командой в матчах УПЛ

Белодед на пляже очаровала роскошной фигурой в майке и шортах

Усик станцевал под российский хит

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Автор

Кличко вернули проигранные пояса: спортивные итоги 27 мая

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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