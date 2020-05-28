Боксер муай-тай одним ударом отправил соперника в нокаут

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В сети набирает популярность видео с одного из любительских поединков по тайскому боксу – муай-тай.

В ролике видно, как спортсмен точным ударом ногой просто "отрывает" голову оппоненту.

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💥 Як вам такий удар? 😏 ⠀ 🎥 @stefanet228

Публикация от Муай-Тай України та світу (@ukrainemuaythai) 20 Май 2020 в 7:53 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее видео брутального нокаута от украинского боксера муай-тай на одном из турниров в Таиланда взорвало сеть.

На кадрах видно, как наш соотечественник эффектно пробил блок оппонента. Этот удар заставил соперника замертво упасть на канвас ринга.

В прошлом году на юниорском чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке, наш соотечественник Владислав Еременко завоевал "золото" в весовой категории до 67 килограмм.

В октябре украинский боксер муай-тай Никита Гончаренко добыл эффектную победу на чемпионате мира среди юниоров.

В одном из боев наш соотечественник смог нанести сопернику убийственный удар локтем с разворота.

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Автор

Боксер муай-тай одним ударом отправил соперника в нокаут

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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