Усик – Чисора: промоутер Эдди Хирн высказался о дате и месте боя

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок украинца против Дерека Чисоры вероятно состоится в конце августа.

Как сообщает издание vRinge, промоутер подтвердил, что бой состоится не в Великобритании, как планировалось раньше.

Усик – Чисора

Boxing Scene

"Мы ведем переговоры о месте проведения боя. У нас несколько вариантов, которые поступают с разных уголков мира. Увы, но в ближайшие месяцы это единственный способ проводить бои такого масштаба. Здорово, что в декабре 2019 года мы провели бой Энтони Джошуа – Энди Руис 2 в Саудовской Аравии. Все прошло на наивысшем уровне. И теперь весь мир узнал, что топовые бои не обязательно должны проходить в Америке", – заявил Эдди Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй опубликовал трейлер к бою своего клиента против Александра Усика.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com